Nederlandse tweedeklasser neemt strenge maatregel na hallucinante vechtpartij

De voetbalfans die zondag na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap in de Nederlandse tweede klasse het veld opkwamen en daar spelers en stewards aanvielen, zijn nooit meer welkom in de Adelaarshorst. De club uit Deventer heeft met de politie en de gemeente afgesproken harde maatregelen te nemen tegen de vechtersbazen. “De supporters die zich misdragen hebben op het veld moeten rekening houden met een levenslang stadionverbod voor De Adelaarshorst”, meldde Go Ahead Eagles dinsdag op de website.