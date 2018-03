Dries Mertens opnieuw in bloedvorm, bekijk hier zijn laatste doelpunten

Dries Mertens is opnieuw in bloedvorm. De kleine Belg scoorde in de laatste zeven competitiewedstrijden van Napoli maar liefst zeven doelpunten. In totaal vond hij dit seizoen al zestien keer de weg naar het doel in de Italiaanse competitie. Daarmee heeft hij een groot aandeel in de leidersplaats van Napoli.

Dries Mertens scoorde dit seizoen al zestien keer in de Serie A en is daarmee topscorer bij zijn club Napoli. Met de beker en Europees voetbal bij gerekend, zit de Belg zelfs al aan twintig goals. Napoli staat momenteel aan de leiding in de Serie A, ze hebben één punt voorsprong op Juventus dat wel een wedstrijd minder speelde.

Vorig seizoen kon de Belg 28 keer de netten doen trillen in de competitie. Met nog elf competitiewedstrijden voor de boeg is hij dus goed op weg om beter te doen dan vorig seizoen.