Moet prins Laurent zich achter gesloten deuren verdedigen over verlies dotatie? Kritische politici niet gewenst

Op vraag van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft advocatenkantoor Stibbe advies geleverd aan de Kamer over hoe die het best omspringt met verdediging van prins Laurent. De prins dreigt 46.000 euro dotatiegeld te verliezen, omdat hij afgelopen zomer zonder toestemming van de regering aanwezig was op de viering van het Chinese leger in de Chinese ambassade in Brussel.

In het advies raadt het kantoor de Kamer aan om Laurents verdediging achter gesloten deuren te houden. Ook de stemming over de verlaging van de dotatie zou dan geheim zijn. Bovendien pleiten ze ervoor dat die verdediging mondeling zou gebeuren, en niet schriftelijk.

Opvallend: in het advies wordt ook de “onpartijdigheid van de leden van de commissie” gevraagd. Letterlijk: “Er moet voorkomen worden dat volksvertegenwoordigers die zich kritisch in de pers hebben uitgelaten over het gedrag van Laurent deel zouden uitmaken van de commissie.”

N-VA: “Fractie niet opdelen”

Maar N-VA lijkt zich niet veel van dat advies aan te trekken. “Ik ga mijn fractie niet opdelen in mensen die goed, en mensen die niet goed kunnen beslissen”, zegt fractieleider Peter De Roover.

Vooral Peter Buysrogge (N-VA), dé monarchiespecialist, komt in het vizier om in de commissie te zetelen. Hij staat evenwel bekend als criticaster van de prins. “Maar ik blijf kandidaat om in de commissie te zetelen”, zegt hij.

Commissie

Die commissie bestaat in totaal uit 13 personen, waarvan de N-VA met drie leden de meeste parlementariërs levert. CD&V, MR en PS sturen er elk twee, Open VLD, SP.A, Groen-Ecolo en CDH telkens één.

Na de besloten commissie moet de sanctie nog goedgekeurd worden door de voltallige Kamer. Ook die stemming gebeurt het best geheim, maar zal wel niet achter gesloten plaatsvinden, luidt het.

Straf

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te houden, als sanctie omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade.

De prins liet echter verstaan dat hij zich in het parlement wil verdedigen tegen de intrekking.