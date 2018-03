Geweld tussen boeddhisten en moslims escaleert: Sri Lank kondigt noodtoestand af

Sri Lanka heeft dinsdag de noodtoestand voor tien dagen uitgeroepen in het hele land, na de gewelddadige confrontaties van maandag tussen boeddhisten en moslims in het centrale district Kandy.

De spanning tussen de twee gemeenschappen in Sri Lanka is het afgelopen jaar toegenomen. Enkele radicale boeddhistische groepen beschuldigden moslims ervan mensen te dwingen zich te bekeren tot de islam en boeddhistische archeologische sites te vernielen. Sommige boeddhistische nationalisten maken ook bezwaar tegen de aanwezigheid in Sri Lanka van Rohingya, een in Myanmar onderdrukte moslimminderheid.

“Tijdens een speciale kabinetsvergadering werd besloten om de noodtoestand af te kondigen voor tien dagen, om te voorkomen dat de rellen tussen gemeenschappen zich uitbreiden naar andere delen van het land”, zei regeringswoordvoerder Dayasiri Jayasekara. “Er werd ook besloten om hard op te treden tegen mensen die geweld aanwakkeren via Facebook”, voegde hij toe.

De overheid zond troepen en elitepolitie naar Kandy, nadat een menigte een winkel in brand stak die eigendom was van een moslim. Maandag werd ook een avondklok ingesteld om geweld tussen de meerderheid van de Sri Lankaanse boeddhisten en de moslimminderheid te voorkomen.

