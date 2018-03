Na 34 jaar: terug treinverkeer tussen Congo en Angola

Het treinverkeer tussen de Democratische Republiek Congo en Angola is deze week hervat, na meer dan 34 jaar stil te hebben gelegen als gevolg van veiligheidsproblemen. Met de spoorverbinding wordt het makkelijker om grondstoffen uit Congolese mijnen naar de haven van Lobito in Angola te transporteren.

“De eerste trein, met vijftig containers aan boord, is maandag in Congo vertrokken. Hij is intussen aangekomen in het station van Luau in het oosten van Angola”, bevestigde de regering. Het transport moet nog verder rijden tot de haven van Liboto.

De spoorverbinding loopt van Dilolo, in Katanga in het zuidoosten van Congo, tot Lobito in het westen van Angola, en moet vooral voor tijdswinst zorgen bij de uitvoer van grondstoffen. Katanga geldt als de belangrijkste mijnbouwprovincie van Congo.

De spoorverbinding over 1.300 kilometer werd verschillende decennia stilgelegd door veiligheidsproblemen. Aan de Angolese kant van de grens waren tot 2002 de rebellen van Unita actief. De infrastructuur is al die jaren ook nauwelijks onderhouden.

Koper en kobalt werden de afgelopen jaren via Zambia geëxporteerd. Het transport liep over de weg en leidde tot oplopende kosten. Met het heractiveren van de spoorverbinding zouden die kosten moeten dalen.