OCMW start cursus Arabisch voor medewerkers, Homans reageert woest: “Ik verwerp dit initiatief als minister en als persoon”

Brussel / Gistel - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) beveelt een onderzoek naar de lessen Arabisch die het OCMW van Gistel organiseert voor de medewerkers. Ze wil ook weten of het in andere gemeenten gebeurt. “Ik verwerp dit initiatief, vanuit al mijn bevoegdheden en vanuit mezelf als persoon”, zei ze in het parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

Vrijwilligers, maatschappelijke werkers en politieagenten die in contact komen met nieuwe inwoners kunnen in het Sociaal Huis van Gistel een cursus Arabisch volgen. Het OCMW wil daarmee bij de eerste contacten het ijs breken en vertrouwen wekken.

Homans is naast minister van Binnenlands Bestuur ook minister van Inburgering en steunt het initiatief absoluut niet. “Het is niet verenigbaar met onze doelstellingen van integratie”, zei ze dinsdag. “Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld. Als er mensen zijn die het Nederlands toch onvoldoende zouden beheersen, zijn er nog altijd andere manieren om daar mee om te gaan. Men kan bijvoorbeeld met pictogrammen werken, ik denk dat dat een veel betere manier is om de integratie te bevorderen.”

Homans geeft West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé daarom opdracht na te gaan wat het doel is van de lessen. De Vlaamse lokale overheden zijn immers verplicht het Nederlands als omgangstaal te hanteren. “Als blijkt dat er een onverenigbaarheid is met de taalwetgeving, zal ik onmiddellijk optreden”, aldus de minister. “Misschien gebeurt dit ook bij andere lokale besturen, dus ik heb ook de andere gouverneurs opdracht gegeven te controleren of er overtredingen plaatsvinden.”

“Ik juich uw antwoord toe”, reageerde Sintobin. “Het is belangrijk om te weten of dit ook in andere gemeenten gebeurt.”

Burgemeester: overroepen

Burgemeester Bart Halewyck van Gistel noemt de zaak schromelijk overroepen. “Een ambtenaar die al eens ‘merci’ of ‘voila’ gebruikt zou dan ook een inbreuk plegen op de taalwetgeving”, zegt hij. “Als iemand je niet begrijpt, tracht je die te helpen.”

De lessenreeks is volgens hem wegens groot succes al aan een tweede reeks toe. “Wie ze heeft gevolgd kan enkele basiswoordjes Arabisch, daarmee kan je geen gesprek voeren en dus ook geen inbreuk plegen. Het gaat er gewoon om mensen op hun gemak te stellen.”

“Wij zijn maar een plattelandsgemeente, met weinig Arabisch sprekende mensen”, besluit de CD&V’er. “Ik kan me niet voorstellen dat er geen gelijkaardige cursussen worden gegeven in de grote Vlaamse steden.”