Geliefde leeuw Cecil werd weggelokt uit beschermd park voor hij werd doodgeschoten door Amerikaanse tandarts

Cecil de leeuw, die in juli van 2015 werd gedood door een Amerikaanse tandarts, werd tijdens die jacht in de val gelokt. Dat blijkt uit een boek daf wat er in die zomer gebeurd is, probeert te reconstrueren.

Cecil de leeuw was de grootste leeuw in het Hwange National Park, in het westen van Zimbabwe. Het dertien jaar oude dier was ook een van de bekendste inwoners van het park en was een nationale trots voor Zimbabwe. Maar in de zomer van 2015 werd het dier doodgeschoten door een tandarts uit de VS tijdens een jachtpartij. De tandarts, Walter Palmer, schoot de leeuw dood als jachttrofee. Dat deed hij met een kruisboog, daarna werd het dier afgemaakt met een kogel. Cecil werd daarop gevild, en zijn kop werd van het lichaam gescheiden om mee te kunnen nemen als trofee. Palmer had naar verluidt zo’n 50.000 dollar neergeteld voor de jachtexpeditie.

Karkas van olifant

Wilde dieren doodschieten was en is verboden in het nationale park. Daarom werd Cecil met voedsel uit het beschermde park gelokt, zo blijkt uit een recent boek dat gemaakt werd op basis van een onderzoeksproject van National Geographic. Daarvoor werd het karkas van een olifant gebruikt, die eerder gedood was door een andere jachtklant. Palmer zat het dier met andere jagers op te wachten vanuit een boom. De geur van het karkas lokte Cecil uit zijn normale habitat, waarna Palmer het dier kon neerschieten.

Foto: AP

Nog in het boek staat dat tussen het moment dat Cecil werd neergeschoten en hij uiteindelijk werd gedood, het dier wellicht heeft afgezien. Op basis van een tracker die geïmplementeerd was bij de leeuw, konden onderzoekers achteraf namelijk zien dat Cecil moeilijkheden had om te ademen in de uren nadat hij geraakt werd door de kruisboog.

Verontwaardiging

De dood van Cecil leidde tot heel wat internationale verontwaardiging. Zo moest Palmer zijn tandartspraktijk een aantal weken sluiten omdat er meerdere keren geprotesteerd werd tegen de jacht. Palmer zei achteraf dat hij niet wist dat het dier dat hij had doodgeschoten de geliefde leeuw Cecil was.

Het boek“ Lion Hearted: The Life and Death of Cecil & the Future of Africa’s Iconic Cats” van auteur en bioloog Andrew Loveridge komt 10 april uit.