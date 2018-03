67-jarige arbeider vecht verplicht pensioen aan: “Ik wil werken maar ik mag niet”

Brugge / Zuienkerke - Een 67-jarige man uit Zuienkerke heeft aan de Brugse arbeidsrechtbank gevraagd om zijn verplicht pensioen als havenarbeider ongedaan te maken. Zijn advocaat Jan Hofkens pleitte dinsdagnamiddag dat zijn cliënt gediscrimineerd wordt op basis van zijn leeftijd. “Ik wil werken, maar ik mag niet”, zei een emotionele Walter V. in de rechtbank.

Havenarbeiders verliezen hun verplichte erkenning op de eerste dag van een nieuwe maand na hun 65ste verjaardag. Op 1 november 2015 moest de ondertussen 67-jarige man uit Zuienkerke (West-Vlaanderen) daarom automatisch met pensioen.

“Nochtans wilde hij wel blijven werken en is hij ook medisch geschikt”, aldus zijn advocaat Jan Hofkens. Een kortgedingprocedure om toch als havenarbeider aan de slag te kunnen blijven, leverde niets op.

“Dus hebben we de zaak aanhangig gemaakt bij de arbeidsrechtbank. Je mag het vrij uniek noemen, ja De wet laat nog steeds niet toe dat havenarbeiders na de verplichte pensioenleeftijd aan de slag blijven. Maar dat is nog moeilijk te verantwoorden”, zegt advocaat Hofkens.

De FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) verwijst onder andere naar de veiligheid en naar de noodzakelijke instroom van jongere arbeidskrachten.

Schadevergoeding

Maar volgens meester Hofkens is een begrip als veiligheid niet leeftijdsgebonden. “Mijn cliënt moest trouwens vooral auto’s af en aan rijden in de haven van Zeebrugge. Geen zware arbeid dus. Het standpunt van de FOD staat natuurlijk ook haaks op de beleidsdoelstelling van iedereen langer aan de slag te houden.”

Ten slotte wijst de advocaat van de Zuienkerkenaar er ook op dat er momenteel een tekort is aan havenarbeiders.

De 67-jarige Walter V. verscheen zelf voor de rechter zodat die met eigen ogen kon zien dat hij wel degelijk nog in staat is om te werken. De man werd zelfs even emotioneel toen hij de rechter vertelde dat hij graag wil werken maar niet mag.

“Het cynische is dat hij sinds zijn pensioen wel nog in de haven heeft gewerkt. Maar dan met een interimcontract. Hij voerde met een busje havenarbeiders van en naar het schip waar ze moesten werken. Maar ook dat is intussen gestopt”, zegt meester Hofkens.

Via de arbeidsrechter hoopt V. alsnog een nieuwe erkenning als havenarbeider af te dwingen. Daarnaast eist hij een slordige 77.000 euro inkomensderving. Omdat hij niet kon werken terwijl hij het graag wil. Maar het is ook een beetje uit noodzaak. Hij heeft nog een zoon die studeert en op kot zit.

Het arbeidsauditoraat zal nu voor het einde van de maand een standpunt moeten innemen over de kwestie. In principe zal de arbeidsrechter dan eind juni een vonnis kunnen uitspreken.