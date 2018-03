Zorgen om sterspeler Barcelona “Fast-food dieet zorgt voor blessures”

Ousmane Dembélé stelt voorlopig teleur in Barcelona. De vleugelspeler verhuisde deze zomer van Borussia Dortmund naar FC Barcelona voor 105 miljoen euro en is daarmee een van de duurste spelers aller tijden. De 20-jarige Fransman moest Neymar vervangen bij Blaugrana, hij kreeg ook zijn oude rugnummer 11. Maar daar slaagde het toptalent tot dusver nog niet in, mede door blessures, maar ook zijn levensstijl zou een rol spelen.