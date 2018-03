Trump haalt uit naar Oscars en heel Hollywood: “Er zijn geen sterren meer, behalve ik”

Dat Donald Trump graag anderen beledigt op Twitter, is inmiddels een gegeven. Dinsdag richtte hij zijn digitale pijlen op een opmerkelijk ‘slachtoffer’: de Oscars (en tegelijkertijd heel Hollywood).

De Oscars trokken dit jaar de minste kijkers in bijna tien jaar tijd. In totaal zagen 26,5 miljoen Amerikanen hoe de gouden beeldjes werden uitgereikt. Dat is een forse daling (van 19 procent) ten opzichte van een jaar eerder.

Het nieuws bereikte ook de Amerikaanse president, die er op zijn kenmerkende wijze commentaar op gaf. “De slechtst bekeken Oscars in de geschiedenis”, schreef Trump op Twitter. De reden van de tegenvallende kijkcijfers is geen geheim voor de gewezen reality tv-maker: “Het probleem is dat we geen sterren meer hebben, behalve jullie president”, voegde hij eraan toe.

Toch bedoelde Trump het niet slecht, liet hij nog weten. “Het is natuurlijk een grapje”, benadrukte hij.