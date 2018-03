Gecensureerde kunstenares die in Brussel van podium werd gesleept, laat het er niet bij zitten

De Luxemburgse performancekunstenares Deborah de Robertis heeft klacht ingediend tegen de organisatie TEDxBrussels. Dat deed ze nadat ze tijdens een evenement in Bozar maandagavond hardhandig van het podium werd gesleurd.

“Het is zeker niet de eerste keer dat er ophef is rond mijn opvoeringen, maar dat de organisator me van het podium zou sleuren, had ik zeker niet verwacht”, zegt De Robertis. “De medewerkers van TedxBrussels waren erg agressief. Ze hebben een camera van me vernield, en een ander toestel afgenomen. We hebben dan ook meteen klacht neergelegd.”

De Robertis staat bekend om haar provocerende performances waarbij ze in musea schilderijen nabootst. Dat deed ze, bijvoorbeeld, vier jaar geleden met het werk ‘L’Orgine du monde’ van Gustave Courbet. Daarvoor ging ze in geen gouden jurk met gespreide benen voor het schilderij in Musée d’Orsay zitten. Toen liet het museum de zaal ontruimen.

Op TEDxBrussels in Bozar toonde De Robertis maandagavond beeldmateriaal van haar omstreden performances. Daarbij deed ze een choreografie en uitte ze een feministische aanklacht tegen censuur. Maar ze hield wel haar kleren aan. Desondanks werd haar performance plots hardhandig stopgezet door medewerkers van TEDxBrussels.

Ophef

“Het gebeurde op het moment dat ik tijdens mijn dansact langzaamaan mijn benen opende, terwijl ik al mijn kleren nog aanhad. Er was niet eens naakt te zien, het was gewoon deel van mijn performance. Toch stormde een agressieve medewerker plots het podium op en werd ik afgevoerd”, zegt De Robertis.

De Robertis: “Ik was voor de start van mijn opvoering eigenlijk al bang dat er ophef zou ontstaan, want drie dagen geleden kreeg ik van de organisatie al te horen dat ze mijn komst naar TEDxBrussels eigenlijk wilden annuleren. Heel vreemd, want ze hadden mij zelf uitgenodigd, en ze kennen mijn werk toch? Ze wilden mijn naam gebruiken om mensen te lokken. Iedereen weet dat seks verkoopt. Maar toen bleek dat ze mij niet konden gebruiken zoals zij dat wilden, omdat ik mijn eigen boodschap wilde brengen, censureerden ze mij.”

Censuur

“Mijn werk heeft niets met seksueel naakt te maken. Het gaat over het staren naar vrouwelijk naakt in de kunstgeschiedenis”, vervolgt De Robertis. “En dat ik nu van het podium ben gehaald, is een zoveelste voorbeeld van censuur. Ze nodigen me uit om over emancipatie te praten, maar als ik dat echt in volle vrijheid als vrouw doe, dan gooien ze mij eruit.”

De organisatie van TEDxBrussel is onder meer in handen van ex-politicus Rudy Aernoudt.