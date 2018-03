Makelaar Teodorczyk verrast alles en iedereen: “AS Roma wilde hem als vervanger van Dzeko”

Lukasz Teodorczyk staat er weer. De Poolse topschutter kende een kwakkelend seizoen en zocht lang naar zijn vorm van vorige seizoen. De laatste twee weken schiet hij echter terug met scherp. Resultaat: vijf doelpunten in amper twee wedstrijden. Bij Anderlecht halen ze opgelucht adem dat de spits in januari niet vertrok. Veel interesse leek er ook niet te zijn door zijn slechte heenronde, enkel het Chinese Jiangsu Suning deed - weliswaar pas in februari - een concreet bod. Maar volgens de makelaar van Teodorczyk was er wel degelijk belangstelling van een Europese grootmacht. AS Roma zag in de Pool de mogelijke opvolger van Edin Dzeko, klinkt het in de Poolse media.

In zijn thuisland worden de prestaties van Teodorczyk met argusogen gevolgd, met het WK in Rusland in aantocht. De spits was lang een zekerheid in de selectie, maar ontbrak voor de laatste oefenduels in november. Makelaar Marcin Kubacki, die een interview gaf bij Przeglad Sportowy, maakt zich echter geen zorgen. “Gezien zijn ervaring en hoe hard hij voor het team werkt, kan ik me niet voorstellen dat Lukasz niet naar het WK gaat. Maar Teo moet nog steeds hard werken en niet slabakken. Niemand krijgt een oproep cadeau voor een vroegere verdienste of een leuk gezicht.” De recente heropleving van de spits is ook Kubacki niet ontgaan. “Maar het hele team van Anderlecht had problemen, het was niet enkel Lukasz die niet in vorm was. De ploeg speelt ook nu niet sensationeel, maar Teodorczyk is terug enorm efficiënt.”

Bijna naar Italië

Hoogmoed of realiteit? “AS Roma wilde Teodorczyk als vervanger van Dzeko.” Foto: EPA-EFE

De aanvaller zocht al van begin dit seizoen achter zijn beste vorm. Omdat zijn loon stevig doorweegt op het budget van Anderlecht, probeerde paars-wit Teodorczyk te verkopen in januari. Zonder succes, vooral omdat de aanvaller zelf een overgang blokkeerde. Daardoor kon de Belgische recordkampioen de komst van Aleksandar Mitrovic niet afronden. Maar het anders kunnen lopen, aldus Kubacki. Er stond namelijk een grote ploeg klaar. “Als Edin Džeko naar Chelsea was vertrokken, zou Lukasz naar Rome zijn gegaan”, beweert de makelaar stellig. Hoewel Teodorczyk maar drie keer de weg naar de netten vond in de eerste seizoenshelft, bleef hij volgens zijn manager dus gewild bij Europese topploegen. Dzeko bleef echter in Rome en Chelsea haalde Olivier Giroud.

Kubacki bevestigt ook de Chinese interesse. “Fabio Capello wilde Teo graag naar Jiangsu Suning halen. Anderlecht blokkeerde echter de overdracht, de club kon het zich niet veroorloven een spits te verkopen.” Wat er in de zomer met de Poolse spits zal gebeuren, weet de makelaar naar eigen zeggen nog niet. “Ik spreek binnenkort met de nieuwe eigenaar van Anderlecht over zijn toekomst.”