Rommeligste café van Gent riskeert geldboete voor gebrekkige hygiëne

Gent - De uitbater van ‘t Velootje in het Gentse Patershol, dat bekend staat als het rommeligste café van de stad, riskeert een geldboete van 3.000 euro voor inbreuken op de hygiënevoorschriften. Dat bleek dinsdag voor de Gentse correctionele rechtbank.

De kleine bruine kroeg in het Patershol lokt al jaren toeristen met een interieur volgestouwd met prullaria, fietsmateriaal en allerlei rommel. Het café werd in het verleden al eens afgekeurd door de brandweer wegens onveilig en bleek ook na controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) niet in orde. “Bij verschillende controles van het FAVV werden overtredingen vastgesteld. De beklaagde slaagt er niet in om een minimum aan hygiëneregels na te leven. De foto’s spreken voor zich en er is een strenge bestraffing nodig”, stelde het openbaar ministerie.

De verdediging erkende dat de situatie is het verleden verschrikkelijk was. “Maar het is clean nu”, pleitte de advocaat van de uitbater. “Hij runt een café en serveert geen eten. Er is een verschil tussen een toast kannibaal klaarmaken en een zak chips of een bifiworst opendoen, en dat is het enige dat hij doet.” De rechter confronteerde de uitbater met foto’s van de wanorde en van vuile glazen, maar de man verklaarde dat die niet voor de klanten waren.

De zaak wordt voortgezet op 17 april, zodat de verdediging bewijzen van de huidige toestand kan voorleggen.