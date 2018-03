Pers niet toegelaten op seminarie over ‘Vrijheid van de pers’

Brussel - Journalisten waren zondag niet welkom op een paneldiscussie, georganiseerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de machtige Amerikaans-joodse lobby AIPAC. Kan gebeuren, maar het seminarie ging over ‘Vrije meningsuiting en Vrijheid van de pers in Israël’. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. AIPAC is het letterwoord voor ‘American Israël Public Affairs Committee’.

Dinsdag hield de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er een toespraak zonder enige journalistenbeperking. De inhoud stond op voorhand vast: het “gevaar Iran”.

Het vreemde aan de paneldiscussie was dat er drie Israëlische journalisten aan hadden kunnen deelnemen. Mochten die dat gedaan hebben, was het hen wel verboden daar verslag over te maken. Zelfs zichzelf citeren is er verboden.

Dat AIPAC moeilijk doet over de heren en dames van de pers, is volgens de Haaretz-journalist, een oud zeer. Dit jaar was voor sommigen de maat vol en schreven de New Jersey Jewish News en de New York Jewish Week een gezamenlijk commentaarstuk onder de titel ‘Why we won’t be at the AIPAC conference’.

De conferentie wordt traditioneel bijgewoond door duizenden studenten, stafleden, donors en zowat de helft van het Congres.