Simon Mignolet ‘viert’ zijn dertigste verjaardag… op de bank tegen Porto

Simon Mignolet ‘viert’ zijn dertigste verjaardag op de bank bij Liverpool. Zelfs nu de Engelse club niets meer te verliezen heeft, krijgt onze landgenoot geen kans in doel. De manschappen van Jürgen Klopp verdedigen in de achtste finales van de Champions League een 5-0 voorsprong tegen Porto. De club uit Portugal heeft een mirakel nodig om toch nog door te stoten.

Lees ook (N+):5 vragen aan... Simon Mignolet: “Mijn beste jaren breken nu aan”

De Duitser Loris Karius staat opnieuw in doel tegen Porto. In het begin van het seizoen koos Jürgen Klopp er nog voor om zijn doelmannen te roteren op het kampioenenbal. Sinds Karius eerste doelman is in de competitie roteert Klopp niet meer en zo krijgt Mignolet dus geen kans meer.

Onze landgenoot moet sinds de topper tegen Manchester City op 14 januari toekijken hoe de 24-jarige Karius eerste doelman is. Klopp verwees Mignolet toen zonder aanwijzing naar de bank.moest eerder al meermaals zijn plaats afstaan, maar nu lijkt hij definitief tweede keuze te zijn.

In de vierde ronde van de FA Cup mocht Mignolet nog één keer tussen de palen plaatsnemen. Die wedstrijd dateert al van eind januari. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en hij hoeft ook niet meteen meer te rekenen op een basisplaats want zelfs op zijn verjaardag en nu Liverpool zo goed als zeker is van de volgende ronde moet Mignolet tevreden zijn op de bank.