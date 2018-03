Jonge automobilist (18) rijdt garagebox en muur kapot en pleegt vluchtmisdrijf

Wervik - In Geluwe, een deelgemeente van het West-Vlaamse Wervik, heeft een jonge bestuurder een garagebox in puin gereden. De klap was zo groot dat de hele box, met daarin een wagen, integraal verschoof. De 18-jarige automobilist pleegde een vluchtmisdrijf maar gaf zich later aan.

Het incident gebeurde in de Ieperstraat in Geluwe. Rond 19.00 uur hoorde de eigenaar van de garagebox een enorme klap. Toen de man buiten een kijkje ging nemen, zag hij de ravage: de garagebox was flink beschadigd en zelfs in zijn geheel een stuk verschoven. Verder was het muurtje ernaast deels omver gereden. Van de dader ontbrak elk spoor.

De brandweer kwam ter plaatse, maar een gespecialiseerde firma zal de box weg moeten halen. In de garagebox staat de wagen van de eigenaar geparkeerd. Hoe groot de schade aan het voertuig is, is nog niet duidelijk.

Een klein uur na de feiten arriveerde de vader van de 18-jarige dader op de plek van het incident, aldus de gedupeerde. De jongeman was in paniek thuisgekomen en had zijn verhaal gedaan. Zijn vader kwam daarop tekst en uitleg geven.

Volgens de politie had de automobilist niet gedronken. Er vielen geen gewonden.