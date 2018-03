We mogen onze jodiumpillen halen: maar gaan die echt iets uithalen bij een kernramp?

De jodiumpillen gingen gisteren meteen vlotjes over de toonbanken in de Vlaamse apotheken. De tabletten zijn een belangrijk onderdeel van het vernieuwde nucleaire noodplan dat ministers Jan Jambon (N-VA) en Maggie De Block (Open VLD) voorstelden. Maar echt op de hoogte van de gebruiksaanwijzingen zijn de meeste mensen niet. En als Doel ontploft, dan zullen die pillen sowieso niet alles tegenhouden.

