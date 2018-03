Belgisch talent Livio Milts verlengt contract bij Roda JC

De Nederlandse eersteklasser Roda JC heeft het contract met onze landgenoot Livio Milts voor twee jaar verlengd. De spits maakte dit seizoen de overstap van de beloftenploeg naar de hoofdmacht van de club uit Kerkrade.

Milts weet nog niet op welk niveau hij met Roda JC gaat uitkomen. Zijn club zakte afgelopen weekend naar de laatste plaats van de Eredivisie en vecht tegen degradatie.

De 20-jarige Limburger, in zijn jeugdjaren actief voor Racing Genk, STVV en Club Brugge, kwam in zijn debuutseizoen voorlopig tot elf optredens in hoofdmacht van Roda. Eén keer wist hij de weg naar de netten te vinden.