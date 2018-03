Witsel gaat spectaculair onderuit in Aziatische Champions League

Het Chinese Tianjin Quanjian, met Rode Duivel Axel Witsel de hele wedstijd in de ploeg, heeft op de derde speeldag van de Aziatische Champions League met 6-3 van het Zuid-Koreaanse Jeonbuk FC verloren.

Cheng Zhang (10’) bracht de Chinezen nog wel vroeg op voorsprong, maar dan kregen Witsel en co zes doelpunten om de oren van de Zuid-Koreanen. Shin-Wook Kim (25’, 61’, 65’) maakte er drie, ook Gyo-Won Han (42’), Ricardo Lopes (57’) en Bo-Kyung Choi (73’) kwamen tot scoren. Pas in het slot kon Tianjin Quanjian nog milderen via Xuri Zhao (80’) en Alexandre Pato (90’), ex-Chelsea en AC Milan en ooit aanzien als de meest beloftevolle Braziliaanse voetballer. Verder dan die eerredders kwam Tianjin Quanjian niet.

Jeonbuk leidt in poule E met negen op negen, Tianjin en het Japanse Kashiwa Reysol tellen vier punten. Kitchee uit Hong Kong heeft nul op negen. Op 14 maart speelt Witsel zijn tweede wedstrijd tegen Jeonbuk, op 4 april tegen Kitchee en op 18 april tegen Kashiwa.