Binnenkort is een speciale noodknop die levens moet redden verplicht in auto

Vanaf volgende maand moet iedere nieuwe auto zijn uitgerust met het eCall-systeem, een soort noodknop die automatisch de hulpdiensten alarmeert bij een ongeval. Hoewel het systeem levens moet redden, zijn de hulpdiensten niet onverdeeld enthousiast , meldt VTM Nieuws.

De Europese Commissie besliste al in 2013 dat eCall ingevoerd zou worden, maar vanaf volgende maand is het zover. Iedere nieuwe wagen moet dan uitgerust zijn met zo’n noodknop, meldt VTM Nieuws. Door het systeem worden de hulpdiensten automatisch op de hoogte gebracht wanneer je een ongeval krijgt.

Het idee achter eCall is dat de hulpdiensten veel sneller kunnen reageren op incidenten. De responstijd zou maar liefst met 40 tot 50 procent moeten afnemen, wat erop neerkomt dat een ambulance gemiddeld tien minuten eerder ter plaatse is dan nu.

De noodknop zou zo’n 70 levens per jaar kunnen redden op de Belgische wegen. Toch zijn de hulpdiensten niet echt te spreken over het systeem. Ze vrezen dat de techniek nog niet helemaal perfect is en dat het automobilisten een vals gevoel van veiligheid zal geven.