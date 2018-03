Een app om seksuele intimidatie in Brussel te melden? Deze getuigenissen tonen aan dat die meer dan nodig is

Uitgescholden, achtervolgd of ongewenst aangeraakt worden: bijna 9 op de 10 vrouwen werden in Brussel al seksueel geïntimideerd. Daarom lanceert Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets een app waarop vrouwen seksuele intimidatie kunnen melden en omstaanders om hulp vragen. “Bovendien kunnen we in die buurten dan bijvoorbeeld agentes in burger opstellen.”

‘Blijf van mijn lijf’: zo heet de pas gelanceerde app die vrouwen in enkele klikken seksuele intimidatie laat melden. En zo’n applicatie, waarvoor de mosterd in Parijs werd gehaald, is nodig. Dat bleek ...