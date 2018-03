Alles wees op een overdosis, tot bleek dat hij een dubbelspion was. Een verhaal van verraad en wraak

Zijn broer was onlangs verongelukt. Zijn zoon plots gestorven door leverfalen. Niemand vermoedde kwaad opzet. Sergei Skripal zelf had de politie toch plots gewaarschuwd dat hij vreesde voor zijn leven. ­Zondag werden de voormalige dubbelspion en zijn dochter in kritieke toestand aangetroffen op een bankje aan een winkelcentrum in Salisbury. Meer dan waarschijnlijk zijn ze vergiftigd. Vermoedelijk als wraak voor zijn verraad.