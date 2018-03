Kind (7) gruwelijk mishandeld en gemarteld, maar ouders gaan vrijuit

In Bergen heeft de correctionele rechtbank een zaak behandeld van ouders die hun zevenjarige kind op gruwelijke wijze hebben mishandeld en zelfs gefolterd. De ouders zullen ongestraft blijven omdat de zaak is verjaard, schrijft L’Avenir.

Met het hoofd in het toilet geduwd, terwijl er doorgetrokken werd. Met touwen opgehangen aan het plafond. Geslagen en geschopt. Met de knieën op een plank vol punaises geduwd. Gebrandmerkt met een barbecuevork. Het zijn maar enkele van de gruwelijke mishandelingen die de zevenjarige jongen moest doorstaan. De twee daders, zijn ouders, zullen naar alle waarschijnlijkheid elke straf ontlopen omdat de zaak intussen is verjaard.

De feiten speelden zich af in 2008, toen de ouders van de jongen nog een koppel waren. Een jaar later, begin 2009, gingen ze uiteen. Op school werd al die tijd niets verdachts opgemerkt. Pas in 2010 werd een onderzoek opgestart en werden vier jaar lang verschillende partijen ondervraagd, waaronder kinderen, buren en de moeder zelf.

Schadevergoeding

“Ik was hysterisch”, aldus de moeder tijdens het proces. “Ik ontplofte van het ene moment op het andere.” Ze bekende verschillende mishandelingen, maar schoof ook veel schuld af op haar ex. Die ontkende zijn betrokkenheid en pleitte onschuldig. Tijdens de pleidooien werd het onderzoek volledig uitgeplozen door de eerste substituut-procureur des Konings, die tot de vaststelling moest komen dat de feiten intussen verjaard zijn. Eventuele straffen zitten er dus niet in; het slachtoffer kan zich hoogstens burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen.

Sinds de gruwelijke feiten plaatsvonden, hebben beide beklaagden hun leven hervat. Met hun kinderen die na 2008 geboren zijn, hebben ze geen problemen meer ondervonden. De moeder is intussen afgekickt van de drugs en behandeld voor haar hysterie.