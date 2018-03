Roep om statiegeld op flesjes en blikjes klinkt steeds luider

De vraag aan de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren op petflessen en blikjes klinkt steeds luider. De ‘Statiegeld­alliantie’ krijgt intussen al de steun van 88 Vlaamse steden en gemeenten.

Het gaat om een verdubbeling in amper één maand tijd: begin februari waren bij de groepering, die in november werd opgericht om druk te zetten op de ­regering, nog 36 gemeenten aangesloten. “Onder meer Brugge, Sint-Niklaas en Mechelen kwamen er sindsdien bij”, zegt Tom Zoete van Recycling Netwerk. “Het brengt het totale aantal vertegenwoordigde Vlamingen op 2,15 miljoen. Daarnaast steunen ook tientallen bedrijven en organisaties ons. De boodschap aan de Vlaamse regering mag duidelijk zijn: voer snel statiegeld in.”

Van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) is bekend dat ze voorstander van statiegeld is: ze overweegt het al sinds 2014. Dat er desondanks nog geen systeem is, heeft alles te maken met coalitiepartners Open VLD en N-VA, die meer terughoudend zijn. Toch lijken de politieke neuzen stilaan in dezelfde richting te staan. Een flink aantal nieuw aangesloten steden en gemeenten hebben namelijk Open VLD- en N-VA-burgemeesters.

Grote ergernis

“Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van veel inwoners, en heeft een hoge maatschappelijke kost”, zegt Bart Somers, burgemeester van Mechelen en Open VLD-fractieleider in het Vlaams Parlement. “Statiegeld kan het volume zwerfvuil met 40 procent doen dalen. Als we een efficiënt systeem vinden, is het wat mij betreft niet de vraag of, maar wanneer het statiegeld er komt.”

In mei wordt meer politieke duidelijkheid verwacht: die maand wordt het beleidsplan zwerfvuil geëvolueerd. Op basis daarvan zal de regering zich weer over het statiegeld buigen.