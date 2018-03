Helft klachten over stalking wordt geseponeerd

Stalking is nog steeds een misdrijf waar je vaak mee wegkomt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van ­Justitie. In 2016 werd maar liefst 52 procent van alle stalkingsklachten geseponeerd. Dat blijkt een dag ­nadat een hallucinant stalkingsverhaal de kranten haalde. In die zaak werd de klacht van een slachtoffer drie maanden lang afgewimpeld door de politie. ­Tegen die agenten is nu een intern onderzoek gestart.

17.652 klachten voor stalking werden in 2016 ingediend bij de correctionele parketten, zo’n 48 per dag. Dat aantal daalt. In 2012 werden er nog 22.048 geteld, dik zestig per dag. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers uit het antwoord op een parlementaire vraag die Open VLD-parlementslid Nele Lijnen stelde aan justitieminister Koen Geens.

Ook het aantal seponeringen daalt: in 2012 werd nog 16.840 klachten (76 procent van alle ingediende klachten) geseponeerd, in 2016 daalde het aantal seponeringen tot 9.119. (52 procent. “Maar dat blijft een enorm aantal”, zegt Lijnen.

De redenen van al die seponeringen zijn divers. “In 436 gevallen bleek er geen misdrijf te zijn. In 2.495 gevallen liet het slachtoffer de klacht vallen na een tegemoetkoming van de dader. In 2.887 gevallen was er onvoldoende bewijs. Als het onderzoek grondig gebeurde, moeten we ons daarbij neerleggen.”

Maar er zijn andere seponeringsgronden die de politica verontrusten. “In 60 gevallen oordeelde men dat men niet voldoende recherchecapaciteit heeft om de zaak te onderzoeken. In 223 gevallen hadden gerecht en politie ‘andere prioriteiten’. Even schrijnend: in 725 gevallen oordeelde men dat de zaak zich afspeelde in familiale sfeer en dat de politie niet kan tussenkomen. Nochtans kan stalking een heel ingrijpend angsttrauma veroorzaken bij de slachtoffers. De politie mag dus niet alleen in actie schieten als het plots om de eerste minister gaat.”

Dreigmail

Lijnen refereert daarmee naar de onbekende die in naam van een studente een dreigmail rondstuurde dat ze de premier zou ombrengen. Vóór die bizarre mail werd het meisje al drie maanden gestalkt door de kerel. “De stalker maakt me uit voor hoer. Hij stuurt me foto’s van verbrande vrouwen met daarbij ‘Dit zal jou ook overkomen’. Ik krijg tot 700 berichten per dag”, getuigde ze gisteren in de krant. Toen ze in december al een eerste keer een klacht indiende, zei de agent: “Ga naar huis. We kunnen niks doen”.

De politie van Brussel-Noord is nu een intern onderzoek gestart om uit te maken waarom de eerste klacht van de studente afgewimpeld werd.

Het parket liet gisteren weten dat de stalker, die dreigt met een zelfmoordaanval, gezocht wordt maar nog niet gevonden is.