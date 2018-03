Club-voorzitter Bart Verhaeghe krijgt steun uit onverwachte hoek: Brugse politie wil af van play-offs

Niet alleen een merendeel van de profclubs is tegen het huidige competitieformat, ook de ordediensten roeren zich nu. Dirk Van Nuffel, korpschef van de Brugse politie, spreekt zich expliciet uit tegen het bestaan van de play-offs. “Geef ons maar het oude systeem terug”, klinkt het. Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge en groot voorstander van een competitie zonder play-offs, krijgt daarmee steun uit onverwachte hoek.

De Brugse korpschef Dirk Van Nuffel heeft het helemaal gehad met de play-offs in ons voetbal. De extra druk die het competitieformat legt op de politie heeft volgens hem stilaan het maximum bereikt. “De competitie start vroeger en eindigt later”, argumenteert Van Nuffel. “Dat kan voor de voetballers vervelend zijn, maar dat is voor ons nog veel vervelender. De politie krijgt immers nooit een rustpunt. Bovendien vallen die wedstrijden vaak samen met andere evenementen en zorgt dat voor organisatorische problemen.”

In Brugge worden in mei in volle titelstrijd bijvoorbeeld de loopwedstrijd Dwars door Brugge en de Heilig Bloedprocessie georganiseerd, twee evenementen waar ook een grote politiemacht aanwezig moet zijn.

Te veel risicomatchen

Al heeft Van Nuffel ook nog andere argumenten. “Eenmaal de helft van de competitie voorbij is, komen er al extra sportieve belangen voor de clubs die strijden voor PO1 of PO2. Een affiche die in een gewone competitie als ‘normaal’ zou worden beschouwd, krijgt dan plots een groter sportief belang en moet meer aandacht van de politie krijgen.”

Om maar niet te spreken over het aantal risicowedstrijden in PO1 zelf. “Daar kom je vaker ploegen met risicosupporters tegen. En in plaats van die één keer per jaar te ontvangen, gebeurt dat met play-offs twee keer. Of ik Antwerp liever niet in PO1 heb? Op die vraag zet ik mijn joker in. Maar mijn conclusie is: geef ons maar het oude systeem terug.”

Een officieel bezwaar diende Van Nuffel nog niet in, maar het stoort de Brugse korpschef wel dat de politie de eerste stap zou moeten zetten. “Het zou net van goede smaak getuigen dat de vraag vanuit de voetbalinstanties zou komen. Tot nu toe hebben we die nooit gekregen. Ik vind trouwens nergens stukken terug waaruit blijkt dat de politie voldoende geconsulteerd werd toen de play-offs werden ingevoerd.”

De lokale ordediensten communiceren nochtans rechtstreeks met kalendermanager Nils Van Brantegem over de organisatie en planning van de matchen. In januari stuurden de ordediensten ook hun voorkeuren wat betreft speeldata door naar Van Brantegem, die hiermee rekening houdt bij het opstellen van de kalender. Op de uitspraken van de Brugse korpschef wil de kalendermanager liever niet reageren.