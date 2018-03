COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Kelderkrakers op leven en dood, daar hoort een videoref bij”

Het is nu eindelijk officieel: het busje van de videoref zal zondagmiddag in Mechelen en Eupen plaatsnemen en elke discutabele beslissing aan het oordeel van videobeelden onderwerpen. Want laat dit duidelijk zijn: de videoref is de beste innovatie in het voetbal sinds jaren. De VAR (Video Assistant Referee) heeft door de kinderziektes een imagoprobleem gekregen. Er was ook de verkeerde verwachting dat er nooit meer fouten zouden worden gemaakt. Ontdaan van alle onvermijdelijke beginnersfouten blijft het echter een vooruitgang. Wereldwijd lagen de juiste beslissingen vóór de introductie van de scheidsrechter voor de televisie op 93 procent. Na de komst van de VAR is het aantal correcte ingrepen volgens de wereldvoetbalbond FIFA gestegen naar 99 procent. Dus laten we vooral het kind niet met het badwater weggooien.