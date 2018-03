CLUBNIEUWS. Antwerp en Beerschot zien gemeenschappelijk stadion zitten, Teo even naar ziekenhuis

De clubleiders van zowel Antwerp FC als Beerschot Wilrijk hebben wel oren naar een nieuw gemeenschappelijk stadion in Antwerpen. ­Zowel Paul Gheysens, de sterke man achter Antwerp, als Walter Damen, bestuurslid bij Beerschot Wilrijk, reageren positief.

Antwerps burgemeester Bart De Wever was maandag duidelijk: “Er komt een nieuw, modern voetbalstadion aan de Schelde vóór 2024.” Paul Gheysens, die al gesprekken voerde met het stadsbestuur, vindt het een goed signaal van de burgemeester. “Ik zeg zeker niet zomaar nee ­tegen dit gemeenschappelijk stadion. Maar overleg is cruciaal.”

De timing is niet toevallig. Met Beerschot­ Wilrijk kan zaterdag ook de tweede Antwerpse club naar eerste klasse promoveren. Paul Gheysens beseft wel dat de kwestie gevoelig ligt. “De supporters staan centraal. Alles zal in overleg met hen gebeuren. Voetbal blijft een sociaal evenement en je mag hen met het nieuwe stadion niet zomaar uit hun comfort­zone halen. Wij zullen luisteren naar onze ­supporters.”

Ook Beerschot Wilrijk staat niet weigerachtig tegenover een gemeenschappelijk stadion. Op ’t Kiel wacht men de ­volgende gesprekken af, maar bestuurslid Walter Damen zet de deur al op een kier: “Wij zijn zeker niet tegen. Een groot, nieuw voetbalstadion geeft ons meer uitstraling en mogelijkheden, maar we willen wel altijd als een evenwaardige ­gesprekspartner behandeld worden”, gaat ­Damen verder. “We staan dus wel degelijk open voor een gesprek met het stadsbestuur en wachten geduldig de ­volgende stappen af.”

KV KORTRIJK. Nieuw veld als het Play-off 1 haalt

De PO1-ploegen moeten zich niet langer zorgen maken over de ‘akker’ van het Guldensporenstadion. Als KV Kortrijk zich zondag kwalificeert voor Play-off 1 wordt meteen een nieuwe grasmat aangelegd. Kostenplaatje: 120.000 euro. De nieuwe grasmat komt er niét als KVK PO2 speelt.

ANDERLECHT. Teo even naar het ziekenhuis

Met 5 goals in 2 matchen maakte Lukasz Teodor­czyk (foto) zich stilaan weer onmisbaar bij Anderlecht en daarom was er ­gisteren even nervositeit. De Poolse spits moest naar het ziekenhuis in Antwerpen om een blessure te laten onderzoeken. Gelukkig viel het mee, maar Teo is toch licht onzeker voor zondag tegen Antwerp. Om welke blessure het gaat, is niet bekend. Françis Amuzu werd maandag in de beloftenmatch tegen Oostende getorpedeerd op de enkels. Hij kon niet verder, maar ook bij hem valt de schade mee. Obradovic, Trebel en Spajic deden het gisteren ­rustig aan uit voorzorg.

Twee extra semiprofessionele scheidsrechters volgend seizoen

Volgend seizoen wordt het aantal semiprofessionele refs opgetrokken van acht naar tien. De Pro League maakt daarvoor een extra budget van 75.000 euro vrij.

Op dit moment zijn ­Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Alexandre Boucaut, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts, Lawrence Visser, Bram Van Driessche en Nathan Verboomen al semi­professioneel actief. De kandidaturen moeten voor 15 maart binnen zijn, niet lang daarna wordt beslist wie de uitverkorenen zijn. De kandidaten komen uit de ­categorie 1A en de talentengroep onder leiding van Frank De Bleeckere. De nieuwe semiprofs verdienen voorlopig 2.050 euro bruto per maand. Dat maandelijkse loon komt bovenop de vergoeding van 1.900 euro bruto per match.

STANDARD. Verhuurde Kosanovic wil in Turkije blijven

Milos Kosanovic (27) wordt dit seizoen door Standard verhuurd aan de Turkse eersteklasser Goztepe. En dat gaat de Servische verdediger goed af. Na een aanpassingsperiode kreeg hij midden november een basisplaats. Sindsdien is hij onbetwist basisspeler. “Ik heb al met de voorzitter en de trainer gesproken. Ze zijn tevreden over me en ik hoop dat ze er met Standard uitkomen. De voorzitters hebben al met elkaar gesproken. Ik zou hier graag blijven, mijn familie is hier graag. Maar als ik terug moet naar Standard zal ik geen problemen maken.”

ANTWERP. Arslanagic weer op de sukkel

De Antwerp-kern werkte ook gisteren een training af. Dat gebeurde nog steeds zonder Bolat, Rodrigues, Touré en Arslanagic, die allen een aparte looptraining afhaspelden. Sall en Van Damme lijken weer fit voor de dienst te zijn als de Great Old zondag naar Anderlecht trekt. Ook Bolat en Rodrigues zouden tegen dan inzetbaar moeten zijn.

Of Arslanagic de wedstrijd in de hoofdstad haalt, is een ander paar mouwen. De verdediger sukkelt opnieuw met lichte hinder op de plaats waar hij maanden sukkelde (adductoren en pubalgie).