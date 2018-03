Ook Zuhal Demir en Alexander De Croo kanten zich tegen WK-lied

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) willen eveneens dat de Belgische voetbalbond (KBVB) afziet van het voornemen om de Brusselse rapper Damso het WK-lied voor de Rode Duivels te laten leveren. “Dit kan gewoon niet. Ik hoop dat men dit afvoert.”

De Belgische voetbalbond heeft de rapper Damso de opdracht gegeven om het WK-lied voor de Rode Duivels te leveren. Maar nog voor dat lied is uitgebracht, is er heel wat ophef ontstaan over die beslissing. Tegenstanders wijzen op de vrouwonvriendelijke teksten in andere songs die de rapper al heeft gemaakt.

Ook staatssecretaris Demir heeft in ‘Van Gils & Gasten’ duidelijk gemaakt dat ze de teksten “vrouwonvriendelijk” vindt. “Het is nu niet dat ik zelf heel preuts ben, maar ik kan me niet voorstellen dat de voetbalbond het merk van de Rode Duivels aan dit wil verbinden”, zo zegt ze. “Ik ga ervan uit eigenlijk dat men dit plan zal afvoeren. De Rode Duivels hebben ook veel jonge fans die hen volgen en ik zou toch niet willen dat mijn dochtertje bijvoorbeeld zulke liedjes mee gaat volgen. Ik vind dit dus niet oké, ik vind dit echt erover. Ik hoop dat ze het afvoeren. Misschien kunnen ze de opdracht beter aan een vrouwelijke zangeres geven.”

Gisteravond drukte ook vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zijn afkeuring uit in ‘De Afspraak’: “Als voetbalbond heb je meer dan een voorbeeldfunctie en je kiest dus iemand die bepaalde waarden uitstraalt. Ik denk niet dat de voetbalbond dit kan aanhouden.”

Video: VRT

Demir en De Croo voeren daarmee de druk op de KBVB nog verder op. Eerder had ook de Vrouwenraad zijn bezwaren kenbaar gemaakt in een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels, waarna die hun bezorgdheid uitten.

