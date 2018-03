Pornoster Stormy Daniels klaagt Donald Trump aan: “Zwijgcontract ongeldig”

Pornoactrice Stormy Daniëls heeft een klacht ingediend tegen Donald Trump. Ze wil een vertrouwelijkheidsakkoord dat ze sloot met de Amerikaanse president ongeldig laten verklaren. Clifford, in het wereldje beter bekend als “Stormy Daniels”, zou in 2006 seks gehad hebben met Trump.

Volgens haar advocaat zegt de pornoster dat niet Trump, maar diens advocaat een akkoord heeft ondertekend om geen details openbaar te maken over de stoeipartij. Het zwijgakkoord zou daardoor “nietig” zijn, luidt het in gerechtelijke documenten. Clifford wil dat een rechter het akkoord ongeldig verklaart.

LEES OOK. Pornoster doorbreekt de stilte over wilde nacht met Trump

Michael Cohen, de advocaat van Trump die als zijn “probleemoplosser” omschreven wordt, liet in februari weten dat hij uit eigen zak 130.000 dollar aan Clifford heeft betaald. Hij wilde niet ingaan op de reden van de betaling. Volgens Amerikaanse media gaat het om zwijggeld, zodat de pornoster geen boekje open zou doen over haar seksuele escapades met Trump. De betaling dateert van 2016, midden de verkiezingscampagne van Trump. Dat maakt de zaak politiek geladen.

Het celebritymagazine Intouch publiceerde in februari een interview met Clifford waarin ze spreekt over de vermoedelijke uitspattingen met Trump in 2006. Een jaar voordien was Trump met Melania getrouwd. De Wall Street Journal schreef in januari het eerst over het zwijggeld.