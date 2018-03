Geheime afspraak of pijnlijk toeval? “Ik zag koninklijke familie en Delphine Boël samen op restaurant”

Het Brusselse restaurant Belga Queen mocht onlangs op één avond enkele bijzondere gasten verwelkomen: zowel Delphine Boël als de koninklijke familie kwamen er dineren. Dat schrijft TV Familie. Een pijnlijk toeval? “Het was een heel speciale situatie.”

Delphine Boël (50), de buitenechtelijke dochter van koning Albert II, ging onlangs samen met haar man Jim en enkele vrienden dineren in het restaurant Belga Queen, in het centrum van Brussel. Maar zowel het personeel als de aanwezige gasten trokken wellicht grote ogen toen even later koning Filip er samen met zijn vrouw Mathilde en oudste dochter Elisabeth verscheen en plaatsnam aan tafel. Vlakbij Delphine en haar entourage.

“Ik heb die twee tafels in de gaten gehouden, en Filip en Delphine hebben bij mijn weten geen woord tegen elkaar gezegd”, vertelt een ooggetuige aan het weekblad TV Familie. Het restaurant Belga Queen wou om privacyredenen niet reageren op het gerucht, al kon een kelner van de zaak het verhaal bevestigen. “Een heel speciale situatie”, zo klinkt het nog.

Rechtszaak

Delphine Boël diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert II en eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps een relatie met de vorst tussen 1966 en 1984.

Boël startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader was.

Uiteindelijk werd de vordering die Boël had ingesteld om het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël te betwisten afgewezen. Het gevolg van die beslissing is dat de eis die Delphine Boël had ingesteld om koning Albert II te erkennen als haar wettelijke vader onontvankelijk is. De kunstenares is tegen die beslissing in beroep gegaan.