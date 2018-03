L’Equipe is staalhard voor PSG, dagen van coach Emery lijken nu al geteld

400 miljoen euro uitgegeven deze zomer, en er toch weer uit in de 1/8e finales van de Champions League. Paris Saint-Germain moet het dan ook ontgelden in de Franse pers op woensdag. “Tout ça pour ça?”, al die verwachtingen voor dit?, vraagt de toonaangevende sportkrant L’Equipe zich af. Het rijk van de Spaanse coach Unai Emery lijkt nu al over in Parijs, want de steenrijke eigenaars van PSG nemen geen genoegen met de titel in de Ligue 1. Zij willen de beker met de grote oren… en dat lukte weer niet.

“PSG heeft Real Madrid de andere wang aangeboden”, kopt L’Equipe boven het matchverslag. Lees: nadat de Parijzenaars in de heenmatch al een klets om de oren kregen, mocht Real dat dinsdagavond nog eens rustig overdoen. “PSG heeft zijn limieten getoond in de Champions League. Het toonde dat het nog geen potentiële Europese kampioen kan zijn, want een Remontada (een serieuze ommekeer zoals Barcelona tegen PSG vorig jaar) zat er nooit in. Op geen enkel moment gaven ze de illusie een echte dreiging te zijn voor Real. Het verschil tussen beide ploegen was huizenhoog.”

“Zo is er nu al een einde gekomen aan het Europese verhaal, nog voor de lente begonnen is. Nochtans tastte PSG sinds deze zomer diep in de buidel om net deze beker te winnen”, zo staat te lezen in L’Equipe. “Maar PSG speelde gisteren met tien tegen twaalf. De scheidsrechter? Neen, één van hun eigen spelers speelde voor Real Madrid. Nochtans één van de meest getalenteerde, maar ook één van de minst gedisciplineerde: Marco Verratti.” De Italiaan hypothekeerde dinsdagavond alle kansen voor PSG door een tweede gele kaart en dus rood te pakken na het uur. Toen stond PSG al 0-1 achter en moest het nog drie keer scoren om verlengingen uit de brand te slepen… Verratti kreeg dan ook weinig verrassend een 2 op 10 bij de spelersbeoordeling.

De Spaanse coach Unai Emery lijkt het nu al helemaal verkorven te hebben bij de hyperambitieuze Qatarese eigenaars. Emery kon 400 miljoen euro uitgeven, maar daar stond wel iets tegenover: PSG eindelijk de Champions League bezorgen. Dat lukte opnieuw niet, dus willen de Parijzenaars deze zomer weer een nieuwe coach aanstellen. Wie hem dan moet opvolgen? De fans dromen nu al van Zinedine Zidane.