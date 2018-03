Special Forces reageren op overlijden van collega Dimi bij parachutesprong: “Hij heeft niet geleden”

De Belgische Special Forces hebben gereageerd op het tragische ongeval dat het leven kostte aan de jonge operator Dimi. De parachutist kwam om tijdens een parachutesprong in de Verenigde Staten. “Op 28 februari verloor de Special Forces group één van zijn operatoren maar eerst en vooral verloor een familie een uitzonderlijk kind”, klink het.

De 26-jarige elitesoldaat van de Special Forces Group (SFG), een gewezen lid van het 2de bataljon commando’s in Flawinne, overleed vorige week tijdens een oefensprong in Yuma, in de Amerikaanse staat Arizona. Defensie is tot heden heel discreet geweest, veel details over het ongeval zijn dan ook niet bekend.

“Dimi liet het leven tijdens een operationele sprong op grote hoogte in de woestijn van Yuma”, klinkt het woensdag in een mededeling. “Tijdens deze nachtsprong had hij al zijn uitrusting bij zich: bewapening, nachtzichtapparatuur, rugzak. De sprong liep fataal af voor Dimi. Hij overleed bij de impact en heeft niet geleden. Er loopt momenteel nog steeds een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Noch de Special Forces Group noch Defensie zal hierover communiceren totdat het onderzoek volledig afgerond is.”

“Het was zijn droom”

De Special Forces herinneren hem als een toegewijde en enthousiast operator, het was dan ook zijn droom om bij de Special Forces te gaan. “Hij kon zich aan alle mogelijke situaties aanpassen. Waar anderen limieten en problemen zagen, zag Dimi nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Toen hij operator werd bij de Special Forces accepteerde hij de gevaren eigen aan zijn beroep. Hij werd door iedereen geapprecieerd en genoot met volle teugen van zijn nieuwe carrière als operator.”

(Lees verder onder de afbeelding)

Dimi was zich wel bewust van de gevaren. “De opdrachten van de Special Forces zijn hoofdzakelijk gericht op het verdedigen van onze waarden en levenswijze. Zij staan klaar om alle gevaren te trotseren om onze veiligheid te vrijwaren. Als operator bij de Special Forces accepteer je ook een discrete levenswijze. Dimi mag nu uit de schaduw treden zodat we hem de eer kunnen bewijzen die hem toekomt.”

Het lichaam van de 26-jarige militair werd zondag gerepatrieerd, komende vrijdag wordt hij met militaire eer en in strikt intieme kring begraven.

Belgian Beast

Yuma, dat vlak bij de grens met Mexico ligt, leent zich goed voor legeroefeningen. De omgeving heeft veel weg van gebieden waar Belgische soldaten missies uitvoeren, zoals Jordanië, Afghanistan en Irak.

(Lees verder onder de kaart)

Jaarlijks trainen leden van de zogeheten Special Forces Group en pathfinders, die drop- en landingszones verkennen en afbakenen, van het Belgische leger in Yuma onder meer hun parachutesprongen. Het gaat om sprongen met materiaal of met zuurstofmasker vanop zeer grote hoogte. De trainingsmissie heet Belgian Beast.

Een jaar geleden bracht VTM nog een reportage over een soortgelijke oefening van het Belgische leger in Yuma, in het programma ‘Special Forces’.