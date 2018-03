Drie Hells Angels in vrijheid gesteld na verbijsterende ontdekking: raketlanceerders, kogelvrije vesten en nazi-attributen

Lanaken - Leden van de federale gerechtelijke politie hebben dinsdagavond twaalf mensen opgepakt na een inval in de clubhuizen van de Hells Angels. Drie van hen zijn inmiddels in vrijheid gesteld na verhoor. De politie nam ook een wapenarsenaal in beslag. De invallen kaderen in een grootschalig onderzoek naar motorbendes in Limburg.

In totaal heeft de politie afgelopen nacht 18 huiszoekingen verricht in ons land. De agenten vielen onder meer binnen in Leopoldsburg, Houthalen-Helchteren, Genk, Lanaken en Tongeren. Er vonden ook twee huiszoekingen in Nederland plaats. De agenten waren gewapend met mitrailleurs en vroegen aan aanwezigen naar hun identiteit. In totaal werden twaalf personen, onder wie tien leden van de Hells Angels, meegenomen voor verhoor.

De onderzoeksrechter heeft woensdagavond drie van de twaalf personen in vrijheid gesteld na verhoor door de federale gerechtelijke politie van Limburg. Vijf van de twaalf blijven aangehouden. Het gaat om personen tussen de 36 en 53 jaar. De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen over wat er met de overige vier moet gebeuren.

Raketlanceerders en nazi-attributen

Bij de invallen werden onder meer munitie, kogelwerende vesten, verdovende middelen en een vijftigtal wapens in beslag genomen. De politie trof ook raketlanceerders, politielogo’s en nazi- en SS-attributen aan. Het parket benadrukt dat er ondanks het wapenarsenaal geen link is met terreurorganisaties. Tot slot namen de speurders ook 10.000 euro cash in beslag.

(lees verder onder de foto)

Foto: fvr

De invallen kaderen in een grootschalig onderzoek naar motorbendes in Limburg. Ze kiezen volgens Wenke Roggen van het Federaal Parket vooral voor die regio omdat hun organisaties in het buitenland verboden zijn. Er lopen ook onderzoeken naar onder anderen bedreigingen, opzettelijke slagen en verwondingen, prostitutie en drugshandel. “Er waren in het verleden confrontaties tussen leden en ex-leden van Hells Angels”, aldus nog het parket.

“Bijna lacherig”

Philip Daeninck, advocaat van één van de opgepakte Hells Angels, is niet te spreken over de manier waarop er met de inbeslaggenomen spullen is omgegaan door de politie. Dat laat hij weten in een reactie aan Het Nieuwsblad. “Hoewel parket en politie uiteraard het recht hebben om toelichting te geven bij een gevoerd onderzoek, stel ik vast dat het hoofd van de FGP Limburg op TVL een uitgebreide bespreking geeft van, en bij, de in beslag genomen goederen”, klinkt het. “De pers heeft dus inzage in overtuigingsstukken op een ogenblik dat de verdediging nog niet eens inzage heeft in het dossier.”

Ook bij de toon van de toelichting heeft Daeninck zo zijn vragen. “Ik stel mij eveneens vragen bij de wijze waarop de toelichting gebeurde die weinig terughoudend, en soms bijna lacherig was. Er wordt ook vanuit gegaan dat alle feiten gewoon reeds bewezen zijn. Is dit allemaal in overeenstemming met het vermoeden van onschuld en het geheim van het onderzoek? Het wordt helemaal wrang wanneer we rekening houden met het feit dat het meestal de advocatuur is die achteraf verweten wordt om van een proces ‘een circus’ te maken.”

Foto: fvr

Foto: fvr

Foto: fvr