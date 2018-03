Voetbalbond “staat open voor gesprek” over WK-lied van omstreden rapper Damso

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) staat open voor een gesprek met haar partners en sponsors over de WK-hymne van de Rode Duivels voor het WK in Rusland komende zomer. Dat zegt woordvoerder Pierre Cornez woensdag. Damso, die het WK-lied voor de Rode Duivels schrijft, kwam onder vuur te liggen door vrouwonvriendelijke teksten in zijn andere liedjes. De Vrouwenraad bracht de bal aan het rollen met een open brief, daarna mengde ook de politiek zich in het debat.