Advocaat roept hulp in van internetgemeenschap om cliënt te redden

Advocaat Patrice Reviron gebruikt twitter om de oorsprong van een rode schroefdop te achterhalen. “Het kan de onschuld van mijn klant bewijzen.”

Op de foto ziet het er een ordinair rood schroefdopje uit. Iets dat op frisdrankflessen zit. Of op een tetrablik. Maar het kan evengoed een fles olie afsluiten. Dit schroefdop speelt nu een cruciale rol in een juridisch dossier.

Op twitter roept advocaat Patrice Reviron iedereen op eens goed naar het dopje te kijken. Als de advocaat erin slaagt te achterhalen welk recipiënt dit schroefdop afsloot, dan kan hij zijn klant die beschuldigd is in een crimineel dossier mogelijk redden. De tweet is ondertussen al bijna 3.000 gedeeld.

Un avocat aixois a besoin de retrouver l'origine d'un bouchon pour innocenter son client. @PatriceReviron est l'invité de France Bleu Provence demain matin à 7h20 https://t.co/8MotpURJfk pic.twitter.com/sxgnIPFYe8 — France Bleu Provence (@bleuprovence) March 6, 2018

Advocaat Patrice Reviron is verbonden aan de balie van Aix-en-Provence (Frankrijk). Aan LeHuffPost vertelde hij dat het achterhalen van de oorsprong van het schroefdop “een absolute noodzaak” is. “De oorsprong van het dop zal het idee dat men over mijn cliënt heeft, helemaal veranderen,” klonk het.

Niet veel vertellen

Om het geheim van het onderzoek niet te schaden is de advocaat karig met informatie over het dossier. “Het gaat om een zaak uit 2010. Het onderzoek is afgerond en de schroefdop is verzegeld.”

Er komen al reacties op de tweet. Vooral vragen. Mensen willen meer weten over de zaak. Maar de advocaat blijft op de vlakte. Op de vraag waar het dopje is gevonden, antwoordt de advocaat alleen: “op de grond”.

De advocaat vult nog aan: “Er zitten geen sporen op het schroefdop en geen enkel logo. Ik wil zo weinig mogelijk info geven, om de zoektocht niet in een of andere richting te duwen.”