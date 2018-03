Ruud Vormer voor het eerst in (voor)selectie Oranje

Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer zit in de voorselectie van de Nederlandse nationale ploeg. Dat is opvallend genoeg voor het eerst in zijn carrière. Voor Vormer is de voorselectie een beloning voor zijn sterke prestaties in de Jupiler Pro League, de Nederlander won dit jaar ook de Gouden Schoen. Nederland oefent in maart tegen Engeland en Portugal. Op 16 maart wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

Opvallend genoeg is het Ronald Koeman, de Nederlandse bondscoach, die Ruud Vormer zijn mogelijk eerste cap zal geven. Vormer kende bij Feyenoord namelijk een moeilijke periode, net onder diezelfde Koeman. “Het is geen eerlijke strijd geweest, ik heb nooit echt mijn kans gehad”, vertelde Vormer eerder dit seizoen in het Algemeen Dagblad over zijn tijd in Rotterdam.