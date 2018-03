IMF waarschuwt Trump dat “niemand gebaat is bij handelsoorlog” en als het zover komt, heeft de EU haar antwoord klaar

Niemand is gebaat bij een handelsoorlog. Daarvoor waarschuwt topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze reageert daarmee op de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen op staal en aluminium in te voeren. Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei woensdag dat indien de heffingen er komen de Europese Unie “proportionele maatregelen” zal treffen.

Lagarde is ook bang voor de handelsbarrières die andere landen mogelijk opwerpen en de impact daarvan op de wereldwijde economische groei. Ze hoopt dat Trump zijn plannen niet doorvoert. “Over het algemeen levert een handelsoorlog alleen maar verliezers op, aan beide kanten”, aldus de Française.

Trump houdt, ondanks aanzwellende kritiek op zijn plannen, voet bij stuk. Hij waarschuwde de Europese Unie voor een “fikse belasting” voor het niet eerlijk handelen met de Verenigde Staten. Het grote handelstekort van de VS noemde de president een belangrijke reden waarom zijn land een eventuele handelsoorlog zou ‘winnen’.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk is met teleurstelling gereageerd op de beslissing van Trump. De Britse regering wacht op meer details. “We zijn duidelijk teleurgesteld over de intentie van de president, maar we weten nog niet exact wat er staat te gebeuren”, aldus staatssecretaris voor Handel, Greg Hands.

Ook de Australische premier Malcolm Turnbull wijst erop dat een handelsoorlog geen winnaars kent. Hij dringt er bij andere landen op aan geen vergeldingsmaatregelen te nemen in een reactie op de importheffingen.

Foto: BELGAIMAGE

Europees antwoord

Indien de verhoging er komt, dan zal de Europese Unie meteen terugslaan met hogere Europese heffingen op een reeks Amerikaanse producten. Volgens commissaris Malmström is de verwachte beslissing van Trump door economische motieven ingegeven en zouden duizenden Europese jobs geraakt kunnen worden. Ze benadrukt dat elke Europese (tegen)maatregel past in het wettelijk kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Welke producten Europa viseert, maakt Malmström nog niet bekend. Van zodra de laatste hand aan de lijst is gelegd, zal hij openbaar gemaakt worden. Dinsdag raakte bekend dat onder meer Harley-Davidson-motorfietsen op de lijst zouden staan, net als bourbon-whiskey, Levi Strauss-jeans, sinaasappelsap en andere producten die gemaakt worden in staten waar bepaalde Amerikaanse politici sterk staan. Op die manier zouden vooral leden van Trumps Republikeinse partij onder druk gezet worden. Voor alle producten op de lijst zou een invoerheffing van 25 procent moeten worden betaald.

Malmström hoopt dat Trump uiteindelijk niet tot hogere importheffingen overgaat, “want handelsoorlogen kennen alleen maar verliezers”. De grondoorzaak van de problemen in de staal- en aluminiumindustrie is globale overcapaciteit. En alleen via overleg kan daar iets aan gedaan worden, aldus Malmström.