Belgische politie pakt gevangene op die op spectaculaire wijze ontsnapte uit Berlijnse gevangenis

Goed een maand na zijn spectaculaire vlucht uit een gevangenis in Berlijn is een 24-jarige man in België betrapt bij een diefstal en opgepakt. Momenteel wordt de identiteit van de man nog onderzocht, aldus Dirk Behrendt, justitiesenator van Berlijn, woensdag op Twitter.

Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie zal de man met een Europees aanhoudingsbevel naar Berlijn teruggehaald worden.

Op 8 februari werd ontdekt dat de gedetineerde uit zijn cel verdwenen was. Hij had het bewakend personeel op het verkeerde been gezet door van kleding, toiletpapier, doeken en een muts een pop te maken zodat het leek alsof hij in bed lag. Het vermoeden was dat de man zich in een vrachtwagen kon verschuilen en zo kon ontkomen.