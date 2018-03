VRT-journalist Jan Schodts overleden

De VRT meldt dat haar ex-collega Jan Schodts is overleden, op 80-jarige leeftijd. Schodts was een politiek journalist. Later maakte hij de overstap naar VTM.

Zwarte periode voor de VRT. Na sportjournalist Mark Vanlombeek begin deze week, meldt de omroep nu ook het overlijden van Jan Schodts. Schodts overleed onverwacht in een rusthuis in Kapelle-op-den-Bos.

Op de VRT-site haalt Lucas Van Clooster herinneringen op aan zijn collega. “Het lijkt wel of Jan Schodts er altijd was, als journalist van vooral binnenlandse politieke en economische onderwerpen. Hij werkte voor radio en televisie, was eind- en hoofdredacteur en adviseur, en gaf uiteindelijk ook mediatrainingen.”

Jan Schodts was dé man van “Ieder zijn waarheid”, de voorloper van “De Zevende Dag”. In 1980 werd hij hoofdredacteur van de “Wereldomroep”, en een jaar later ook hoofdredacteur van het televisienieuws.

Schodts was één van de VRT-boegbeelden. Daarom was het een verrassing toen hij in 1988 overstapte naar de VTM om daar de nieuwsdienst op te zetten. In 1990 kreeg Schodts zijn ontslag. Vier jaar later kon hij al aan de slag bij VT4, om daar de nieuwsdienst op te zetten.

Na dat avontuur zetten Schodts een bedrijfje op dat mediatraining gaf.