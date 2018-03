Dertig maanden cel voor uitbuiting van vriendin als prostituee

Brugge / Oostende / Sint-Martens-Latem - Een 30-jarige Roemeen is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf omdat hij zijn vriendin dwong om zich te prostitueren. Daniel T. en zijn vriendin zelf beweren dat van uitbuiting geen sprake is.

De 28-jarige A. werkte in het voorjaar van 2017 in Oostende en Sint-Martens-Latem als prostituee. Uit afgetapte telefoongesprekken blijkt dat ze klaagde over de rol van haar partner. Die zou haar opbrengsten onder andere opsouperen in het casino. Bovendien vertelde ze aan de telefoon dat ze regelmatig klappen kreeg van de beklaagde.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor Daniel T., die ondertussen een half jaar in voorhechtenis zit. Volgens zijn advocaat had de Roemeen zelf ook een inkomen en leefde hij dus niet alleen maar van de inkomsten uit prostitutie. Daarnaast werd opgemerkt dat het zogezegde slachtoffer haar vriend niets kwalijk neemt. Ze blijft hem bezoeken in de gevangenis en was woensdagochtend ook aanwezig tijdens de zitting.

De rechter veroordeelde Daniel T. uiteindelijk tot 30 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 8.000 euro.