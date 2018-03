VN-rapport: “Meer dan vijftig landen schenden de mensenrechten”

In meer dan 50 landen wereldwijd worden volgens de Verenigde Naties de mensenrechten bedreigd of op brutale wijze genegeerd. Verantwoordelijk voor deze ontwikkeling zijn politici met erg twijfelachtige bedoelingen, zei de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad Al Hussein woensdag bij de voorstelling van zijn jaarrapport in Genève. “Ze zijn van autoritaire aard, geslepen politieke vechtersbazen, maar meestal arm van geest en met een vaag mensbeeld, geneigd tot tweedracht en intolerantie te zaaien, en dat alles om hun politieke ambities waar te maken”, omschreef al-Hussein dergelijke politici. Ook het vluchtelingenbeleid in Europa en de noodlottige situatie in Syrië kwamen aan bod.

De belegering van Oost-Ghouta, waar 400.000 burgers trachten te overleven, is niet te rechtvaardigen, aldus al-Hussein. “Het is de hoogste tijd om deze rampzalige koers om te keren”, eiste de Hoge VN-Commissaris met het oog op Syrië. Al-Hussein is van mening dat de schendingen van de mensenrechten in Syrië zo snel mogelijk voor het Internationaal Sterafhof in Den Haag gebracht moeten worden.

Het rapport klaagt ook de vervolging van de Rohingya aan in Myanmar. Foto: AFP

Ook in Jemen, Libië, de Filipijnen en Myanmar worden de mensenrechten met voeten getreden. In Jemen zit de hongerende bevolking geklemd tussen de Houthi-rebellen en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de opstandelingen aanvalt. Al-Hussein wees echter met beschuldigende vinger naar Saoedi-Arabië, dat met zijn luchtaanvallen verantwoordelijk is voor het hoge aantal doden en gewonden onder de burgerbevolking.

In Myanmar zijn er aanwijzingen dat de etnische zuiveringen worden voortgezet. Blijkbaar probeert de regering eerder platgebrande dorpen van de moslimminderheid der Rohingya en mogelijke massagraven met bulldozers plat te walsen. “Dat lijkt op een bewuste poging van de overheid om bewijzen voor mogelijke misdaden, inbegrepen misdaden tegen de menselijkheid, te vernietigen”.

Al-Hussein hekelde ook de houding van vele EU-landen in de vluchtelingencrisis. Pogingen om migranten op de Middellandse Zee te onderscheppen, moeten in vraag gesteld worden. Vluchtelingen mogen niet naar Libië teruggebracht worden, waar ze riskeren mishandeld en gefolterd te worden. De politieke trend in de EU is algemeen gezien verontrustend. In twee op de drie EU-lidstaten zitten inmiddals partijen in het parlement met extreme standpunten over de vluchtelingenkwestie. “Het debat gebaseerd op racisme, xenofobie en het aanzetten tot haat is nu zo wijdverbreid dat het in een aantal landen het politieke landschap domineert”, meent al-Hussein met het oog op de parlementsverkiezingen in Italië.