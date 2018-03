Zaak-Bende van Nijvel: Comité I ontving nog geen vraag om onderzoek te voeren

Het Comité I heeft tot dusver geen vraag gekregen van de overheden die het comité of zijn Dienst Enquêtes kunnen belasten met een gerechtelijk of een toezichtonderzoek. Dat zegt het comité woensdag, na de oproep van ex-leden voor een onderzoek door het Comité I naar wat de Staatsveiligheid wist over de Bende van Nijvel.