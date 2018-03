Het grote Jupiler Pro League-debat: stel hier uw vraag over Play-off 1, degradatie en promotie!

Dit weekend valt het doek over de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Dan kennen we de zes clubs die Play-off 1 spelen, weten we welke ploeg degradeert en ook wie er volgend seizoen bijkomt: Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk. Er zijn natuurlijk nog heel wat vragen die beantwoord moeten worden. Het Nieuwsblad staat dan ook voor u klaar om al uw meest prangende vragen te beantwoorden. Vrijdag beantwoorden de clubwatchers die op Facebook Live. U kunt nu al vragen doorsturen via onderstaand formulier!