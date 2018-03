Toeristische sector ongerust over massatoerisme

Op de Ramblas in Barcelona is het altijd druk. Foto: shutterstock

Het aantal buitenlandse reizen boomt: in 2017 was er een groei met bijna 7 procent tot het hoogste cijfer in zeven jaar en ook in 2018 wordt nog eens een groei met 5 procent verwacht. Maar dat succes heeft ook een keerzijde. De sector maakt zich steeds meer zorgen over het massatoerisme. Dat bleek woensdag op de internationale toerismebeurs in Berlijn.

In steden zoals Barcelona, Venetië of Dubrovnik keert de bevolking zich steeds meer tegen de massale instroom van bezoekers.

Het voorbije jaar werden wereldwijd 1,152 miljard buitenlandse reizen geteld, 6,5 procent meer dan in 2016. De voorbije jaren lag de gemiddelde groei op 4 procent per jaar. En in 2018 wordt een verdere toename met 5 procent verwacht, of een extra 81 miljoen reizigers op één jaar tijd. De angst voor terreuraanslagen lijkt weggeëbd en dankzij de boomende economie kunnen almaar meer mensen op reis gaan.

Maar het succes heeft ook een keerzijde. Het massatoerisme op bepaalde bestemmingen is uitgegroeid tot bezorgdheid nummer één. In verschillende Europese steden neemt de afkeer voor toeristen toe. “De problematiek beperkt zich niet alleen tot de steden, maar bestaat ook bijvoorbeeld op Thaise stranden, in skioorden of op cruises”, luidde het op de toerismebeurs. “De industrie moet snel oplossingen proberen te vinden.”