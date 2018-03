Rechtbank beslist: blinden en geamputeerden mogen de Mount Everest opnieuw beklimmen

Enkele weken voor de start van het klimseizoen op de Mount Everest heeft het Nepalese Hooggerechtshof het klimverbod voor blinden en dubbel geamputeerde alpinisten geblokkeerd.

Mensen weigeren op de wereldwijd hoogste berg, druist in tegen de geest van de Nepalese grondwet, aldus een medewerker van justitie woensdag. Het Nepalese ministerie van Toerisme had de regelgeving voor de beklimming van de 8.848 meter hoge top in het Himalayagebergte eind 2017 veranderd om het aantal ongevallen te verminderen. Daartegen hadden bergbeklimmers, mensenrechtenactivisten en de getroffen doelgroep geprotesteerd.

Onder andere Hari Budha Magar, een veteraan van de Britse Gurkha-eenheid, was in het geweer gekomen tegen het decreet. Hij heeft gepland om als eerste dubbele geamputeerde dit jaar de top van de Mount Everest te bedwingen. Hij omschreef het decreet van de regering als discriminerend. Die heeft geen reden om tegen de beslissing van het Hooggerechtshof in beroep te gaan, al is het maar omdat het over een voorlopige maatregel gaat.

Honderden bergklimmers proberen elk jaar tussen april en mei de Mount Everest te beklimmen. De weersomstandigheden zijn het best tijdens die twee maanden.