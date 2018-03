Zes maanden cel voor profvoetballer Yassine El Ghanassy: “Rijverbod en boetes maken duidelijk weinig indruk”

El Ghanassy - toen nog speler van KV Oostende - werd vervolgd omdat hij in juli 2016 te snel reed in de bebouwde kom van Oostende. Foto: Photo News

Brugge - Profvoetballer Yassine El Ghanassy (27) kreeg een gevangenisstraf van zes maanden van de Brugse politierechter. Hij werd namelijk alweer betrapt toen hij te snel reed. Bovendien reed hij tijdens een rijverbod en moest hij nog proeven afleggen.

Yassine El Ghanassy is al lang geen onbekende meer voor het gerecht. De ex-speler van AA Gent en KV Oostende liep namelijk al veertien veroordelingen voor de politierechtbank op. Ook woensdag moest hij daar nog maar eens verschijnen. De flankaanvaller - die momenteel bij het Franse Nantes speelt - stuurde echter zijn kat en werd dan ook bij verstek veroordeeld. Hij kreeg voor het eerst een gevangenisstraf.

De twintiger werd vervolgd omdat hij in juli 2016 (hij speelde toen nog bij KV Oostende, nvdr.) met 57 kilometer per uur door de bebouwde kom reed in Oostende. El Ghanassy kreeg een minnelijke schikking aangeboden, maar betaalde die niet. Daardoor kwam de zaak bij het parket van Brugge terecht. Daar merkten ze dat hij op het moment van de snelheidsovertreding eigenlijk een rijverbod moest uitzweten. Hij moest ook nog proeven afleggen vooraleer hij zijn rijbewijs terug kon krijgen.

Sportwagen al eerder verbeurd verklaard

Maar dat belette de profvoetballer dus niet om toch achter het stuur van zijn Porsche Carrera 4 te kruipen. Pittig detail: die sportwagen werd eerder al eens verbeurd verklaard door de politierechter bij een andere veroordeling. Maar in beroep kreeg El Ghanassy die toch weer terug.

De politierechter tilde duidelijk zwaar aan de hardleersheid van de jonge voetballer en sprak een strenge straf uit. “Een rijverbod en boetes maken duidelijk weinig indruk”, staat er in het vonnis te lezen. “Bovendien werd hij al veertien keer veroordeeld en gaat het hier niet om kleine inbreuken.”

Rijverbod van twee jaar

De rechter vond een gevangenisstraf van zes maanden dan ook gepast. Of El Ghanassy die ooit zal moeten uitzitten, blijft echter de vraag. Naast de celstraf kreeg hij ook een boete van 6.150 euro en een rijverbod van twee jaar. Als hij zijn rijbewijs daarna nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zal hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.