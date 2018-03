Mensensmokkelaar verlamd na schietpartij tijdens achtervolging

Jabbeke - Een 35-jarige Iraniër heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 30 maanden effectieve celstraf voor mensensmokkel. Begin mei 2016 crashte hij samen met zijn kompanen in de staart van de file. Zana H. kreeg tijdens de achtervolging een kogel in de rug en blijft levenslang verlamd aan beide benen.

In de nacht van 4 op 5 mei 2016 voerde Mohamed A. liefst 22 vluchtelingen van het vluchtelingenkamp in Grande-Synthe naar de snelwegparking in Jabbeke. Toen de Irakees rond 6.30 uur de politie in de gaten kreeg, stoof hij met de Audi A4 weg in de richting van Frankrijk. Op de E40 haalde de wagen met Britse nummerplaat snelheden tot 200 kilometer per uur.

Met 160 per uur in staart file gebotst

Ondertussen was op de A16 in de buurt van Duinkerke een ongeval gebeurd. De politie besloot om de mensensmokkelaars onder vuur te nemen, maar zelfs met een lekke achterband bleven ze doorrijden. Twee verdachten liepen wel ernstige schotwonden in de rug en de schouder op. De bestuurder werd in zijn hand geraakt. Uiteindelijk knalde de Audi ter hoogte van Koudekerke met minstens 160 kilometer per uur in de staart van de file.

Mohamed A. gaf toe dat hij het voertuig bestuurde in opdracht van een smokkelbende. Bovenop de gevangenisstraf van 30 maanden kreeg hij ook nog een boete van 132.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De drie andere inzittenden beweerden dat ze zelf een slachtoffer waren. Zana H. en de Irakees Karzan A. (31) werden toch veroordeeld tot 30 maanden cel en een boete van 6.000 euro. Aan het verhaal van Moustafa I. (23) hechtte de rechter wel geloof. De Irakees werd enkel voor zijn illegaal verblijf in België veroordeeld tot drie maanden celstraf en 600 euro geldboete.

Zana H. werd recent aan België uitgeleverd en tekende verzet aan tegen zijn veroordeling. Volgens zijn advocaat werd hij in Frankrijk al tot 24 maanden cel veroordeeld voor mensensmokkel. Op de zitting bleek ook dat de Iraniër in een rolstoel zit. Door de schietpartij zal hij de rest van zijn leven verlamd blijven. Op 21 maart wordt de zaak gepleit.