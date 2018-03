Oussama is één van de slachtoffers van de opgedoekte Académie Jean-Marc Guillou: “Wil droom niet opgeven”

Terwijl Lierse vecht om te overleven in het profvoetbal, is in alle stilte het doek gevallen over de Académie Jean-Marc Guillou. Van de ene op de andere dag schafte de club de 20 uur voetbaltraining per week en privéonderwijs af, hoewel het daar contractueel toe is verplicht. Een van de laatste ‘académiciens’, Oussama Ben Azzouz (16), getuigt over zijn verbrijzelde voetbaldroom. Hij hoopt op een andere club, maar Lierse geeft hem niet vrij. Een monoloog.