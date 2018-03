STVV sluit samenwerkingsakkoord met derde Japanse club

STVV gaat samenwerken met de Japanse eersteklasser FC Tokyo. Dat bevestigt de Limburgse club woensdag op zijn website.

Bij FC Tokyo was Takayuki Tateishi vier jaar aan de slag als CEO, de functie die hij vandaag bekleedt bij STVV. “Hij kent de club als geen ander”, luidt het. De Truienaars hebben ook al samenwerkingsverbanden met Fagiano Okayama en Oita Trinita.

“Het doel is opnieuw het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië”, besluit de mededeling.

(belga)